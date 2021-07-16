В Ростове из-за отключения света тысячи жителей остались без воды

Из-за массовой аварии на электроподстанции в Ростове тысячи людей остались не только без света, но и без воды. Краны в домах ростовчан опустели вечером 19 июля.Как сообщалось, из-за аварии на линии электропередачи на улице Королева тысячи жителей Северного и Суворовского остались без света. Из-за того, что насосная станция водоснабжения на Суворовском работает от электричества, ростовчане лишились и воды. Люди стали жаловаться, что в сорокаградусную жару они не могут попить воды и покупать детей.Оказалось, что такая проблема была не только на Северном. Без воды и электричества остались дома на Западном и в Первомайском районе.Вероятно, причиной коммунального коллапса стала адская жара, которая стоит в Ростовской области уже неделю. Люди включают кондиционеры, а подстанции просто не выдерживают нагрузки.