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В Ростове из-за отключения света тысячи жителей остались без воды

В Ростове из-за отключения света тысячи жителей остались без воды
Из-за массовой аварии на электроподстанции в Ростове тысячи людей остались не только без света, но и без воды. Краны в домах ростовчан опустели вечером 19 июля.

Как сообщалось, из-за аварии на линии электропередачи на улице Королева тысячи жителей Северного и Суворовского остались без света. Из-за того, что насосная станция водоснабжения на Суворовском работает от электричества, ростовчане лишились и воды. Люди стали жаловаться, что в сорокаградусную жару они не могут попить воды и покупать детей.

Оказалось, что такая проблема была не только на Северном. Без воды и электричества остались дома на Западном и в Первомайском районе.

Вероятно, причиной коммунального коллапса стала адская жара, которая стоит в Ростовской области уже неделю. Люди включают кондиционеры, а подстанции просто не выдерживают нагрузки.

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