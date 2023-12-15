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Без света остались несколько населенных пунктов под Чалтырем из-за падения опоры ЛЭП

Без света остались несколько населенных пунктов под Чалтырем из-за падения опоры ЛЭП
Без света остались несколько населенных пунктов под Чалтырем из-за рухнувшей опоры линии электропередачи. Об этом сообщила ночью 15 декабря администрация города Ростова-на-Дону.

Жители садоводческих товариществ «Салют», «Вираж» и «Урожай» остались без света. Восстановить подачу электроэнергии обещают 16 декабря.

С начала недели на донской регион обрушилась непогода. Тысячи жителей остались без электричества, отопления и воды. В Аксайском районе из-за ледяного дождя и сильного ветра обрушилась опора ЛЭП. Люди остались без света и тепла.
Фото: Ростов ру
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