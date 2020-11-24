Брат с сестрой сбежали из Азовского центра помощи детям

Брат с сестрой месяц назад сбежали из Азовского центра помощи детям. 23 октября 17-летняя Кристина и 15-летний Никита покинули учреждение и больше никто их не видел. Подростков активно начали искать через социальные сети, распространяя ориентировку.Никите на вид - лет 17. Телосложение у юноши среднее, глаза карие, волосы темные, на лице - конопушки. На кистях обеих рук набиты тату - звездочки и слово «Никита».Кристина выглядит на 16-18 лет. Она худощавого телосложения, голубоглазая. Волосы у девушки светлые. На правой руке есть шрамы от ожогов.Если вам что-либо известно о местонахождении подростков, позвоните по номерам ОВД: 02, 8-999-471-17-48, Центра помощи детям: 8 (8634) 25-40-48, 8 (86342) 4-02-15, 8-918-551-01-56.