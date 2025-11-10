Над Ростовской областью был сбит один БПЛА в ночь на 10 ноября
Над Ростовской областью был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Дрон был замечен ночью 10 ноября дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что инцидент произошёл в Шолоховском районе. Жертв и пострадавших нет.
В общей сложности за ночь был уничтожен и перехвачено 71 беспилотный летательный аппарат самолётного типа над различными регионами России.