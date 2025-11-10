Состояние дома на улице Ивановского в Ростове ухудшилось после эвакуации жильцов.

Фото: Дондей

Состояние дома на улице Ивановского, 34 в Ростове ухудшилось после эвакуации жильцов. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на эксперта Романа Туренко.После расселения людей из 3-го подъезда эксперты в течение месяца вели наблюдение за состоянием пятиэтажного здания и провели инструментальное обследование. По итогам эксперты заключили, что состояние 3-го подъезда признано аварийным.Роман Туренко отметил, что за две недели в 3-м подъезде произошло смещение кирпичной кладки на 4 сантиметра в горизонтальной плоскости. Кроме того, у второго подъезда признано состояние недопустимым, у третьего ограничена работоспособность.Наличие множества деформаций, ширина раскрытия трещин и просадочные грунты второго типа вынудили экспертов признать аварийное состояние всего здания.Напомним, что 1 октября жильцы пятиэтажки обнаружили сквозную трещину вдоль дома, после чего жители 3-го подъезда были эвакуированы.