На севере в Ростовской области отразили атаку БПЛА

На севере в Ростовской области отразили атаку БПЛА. По данным главы региона Юрия Слюсаря, ПВО сработало в Шолоховском районе в ночь на 10 ноября.

Как уточнил губернатор, никто из людей не пострадал. Об последствиях на земле информация уточняется.
Фото: Дондей
