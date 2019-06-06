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За продажу «лирики» в Ростовской области приостановлена работа 28 аптек

За продажу «лирики» в Ростовской области приостановлена работа 28 аптек
В Ростовской области за продажу без рецептов препаратов тропикамид, тапентадол и прегабалин приостановлена работа 28 аптек.

Данные препараты пользуются популярностью у наркозависимых, в среде которых они известны как «лирика». Средства могут продаваться только по рецепту. Однако многие аптеки пренебрегают запретом.
- На данный момент за безрецептурную продажу указанных препаратов предусмотрена административная ответственность, - рассказали в региональном управлении Росздравнадзора. - За данные нарушения в Ростовской области приостановлена деятельность 28 аптек, принадлежащих 15 юридическим лицам и двум индивидуальным предпринимателям.

Добавим, что с 1 декабря 2019 года ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида, тапентадола и прегабалина. За их безрецептурную продажу вводится уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы до 2 лет.

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