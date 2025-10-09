В Ростовской области Росприроднадзор подал иск в суд на администрацию Боковского района

фото: DonDay

В арбитражном суде рассматривается дело по иску Росприроднадзора к администрации Боковского района о взыскании 30,5 млн рублей. Эта информация официально задокументирована в судебных материалах.Согласно заявлению природоохранного органа, органы местного самоуправления своими действиями нанесли вред плодородной почве, поэтому Росприроднадзор добивается выплаты компенсации в размере 30,5 миллиона рублей. Конкретные обстоятельства повреждения почвы в материалах дела не уточняются. Судебное заседание по делу назначено на 30 октября.Следует отметить, что аналогичный иск, связанный с нанесением ущерба почвенному покрову, рассматривается Росприроднадзором в отношении администрации Матвеево-Курганского района. Сумма, которую ведомство требует от этого муниципалитета, равна 9,5 миллиона рублей.