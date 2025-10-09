Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Ростове

Фото: для иллюстрации соцсети

В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону пожилую женщину сбила легковушка. Инцидент произошел сегодня, 9 октября, на Коммунистическом проспекте.Как уточнили в региональном госавтоинспекции, 67-летняя пенсионерка пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, недалеко от дома №29. В этот момент по дороге двигался автомобиль марки «Ситроен 407». Водитель не смог вовремя остановить машину, в результате чего совершил наезд на пешехода.-Пострадавшая была госпитализирована, - отмечают в ведомстве.