Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Ростове

Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Ростове
В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону пожилую женщину сбила легковушка. Инцидент произошел сегодня, 9 октября, на Коммунистическом проспекте.

Как уточнили в региональном госавтоинспекции, 67-летняя пенсионерка пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, недалеко от дома №29. В этот момент по дороге двигался автомобиль марки «Ситроен 407». Водитель не смог вовремя остановить машину, в результате чего совершил наезд на пешехода.

-Пострадавшая была госпитализирована, - отмечают в ведомстве.
Фото: для иллюстрации соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.