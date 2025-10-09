В Новочеркасске вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

Фото: Donday

В микрорайоне Донском в Новочеркасске неадекватный мужчина напал с ножом на прохожих. Происшествие случилось вечером 7 октября.По словам свидетелей, сначала мужчина просто ходил по Парковому проспекту. Из одежды на нем были только шорты и шлепанцы. Затем он свернул в сквер рядом. Там находилось много родителей с детьми. Мужчина подошел к прохожему и начал его толкать. Тот оттолкнул агрессора назад. Тогда мужчина выхватил нож и принялся размахивать им.К счастью, применить оружие он не смог.