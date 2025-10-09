Из-за дождя в Ростове начал протекать потолок в подземном переходе на Московской

Фото: Дондей

9 октября в Ростове-на-Дону начался дождь, который продолжался в течение всего дня. Из-за этого возникли коммунальные проблемы.На улице Московской в подземном переходе потолок начал протекать. Металлические конструкции, установленные сверху, не смогли предотвратить это. Вода стекает по стенам, на которых расположено известное мозаичное панно.Из-за избыточной влажности мозаика начинает отделяться от стен. В отдельных местах плитка удерживается только благодаря скотчу. Очевидно, что данному туннелю требуется немедленный ремонт.Администрация города ранее объявила о капитальном ремонте четырех подземных переходов в центре, где находятся мозаичные панно. Эти панно являются объектами культурного наследия. Новость вызвала обеспокоенность среди общественности. Ростовчане выразили тревогу, опасаясь, что ремонтные работы могут повредить оригинальные рисунки на стенах переходов.В 2025 году стало известно, в каком подземном переходе проведут первым капитальный ремонт. Им стала подземка на улице Большая Садовая в Кировском районе. На проведение работ было выделено 48 миллионов рублей. Но конкурс не был проведён, поскольку не нашлось желающих принять участие в качестве подрядчиков.