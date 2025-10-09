Новости
Из-за дождя в Ростове начал протекать потолок в подземном переходе на Московской

9 октября в Ростове-на-Дону начался дождь, который продолжался в течение всего дня. Из-за этого возникли коммунальные проблемы.

На улице Московской в подземном переходе потолок начал протекать. Металлические конструкции, установленные сверху, не смогли предотвратить это. Вода стекает по стенам, на которых расположено известное мозаичное панно.

Из-за избыточной влажности мозаика начинает отделяться от стен. В отдельных местах плитка удерживается только благодаря скотчу. Очевидно, что данному туннелю требуется немедленный ремонт.

Администрация города ранее объявила о капитальном ремонте четырех подземных переходов в центре, где находятся мозаичные панно. Эти панно являются объектами культурного наследия. Новость вызвала обеспокоенность среди общественности. Ростовчане выразили тревогу, опасаясь, что ремонтные работы могут повредить оригинальные рисунки на стенах переходов.

В 2025 году стало известно, в каком подземном переходе проведут первым капитальный ремонт. Им стала подземка на улице Большая Садовая в Кировском районе. На проведение работ было выделено 48 миллионов рублей. Но конкурс не был проведён, поскольку не нашлось желающих принять участие в качестве подрядчиков.
Фото: Дондей
