Осадки в Ростове в пять раз превысили суточную норму

В Ростове 9 октября за несколько часов выпало более пяти миллиметров осадков. Это в пять раз больше суточной нормы. Об этом сообщают метеорологи.Все утро в Ростовской области и в самом Ростове идет дождь. К полудню в Ростове выпало пять миллиметров осадков при суточной норме в 1,3 миллиметров. Сообщается, что дождливая погода продлится до утра 10 октября.Ранее синоптики сообщали о том, что до конца 9 октября количество осадков превысит суточную норму в 11 раз. Вместе с дождем придет и похолодание. Начиная с пятницы, среднесуточная температура выше +17 градусов не поднимется. Дальше она будет только снижаться.Из-за непогоды в Ростовской области энергетики перешли на усиленный режим работы. В Ростове введен режим повышенной готовности. Он продлится до 11 октября, в случае если штормовое предложение не продлят.