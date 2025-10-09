Новости
В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили 9 октября в РСЧС.

В регионе беспилотную опасность объявили днем 9 октября. Спасатели предупредили об опасности примерно в 12:00.

Жителям региона посоветовали зайти в помещения, а также держаться подальше от окон.

Около 15:00 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила отбой опасности БПЛА.

Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что атаку дронов отразили в Матвеево-Курганском районе. Было уничтожено три летательных аппарата.

- В поселке Матвеев Курган повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей, - добавил Юрий Слюсарь.


Также в администрации района рассказали, что пострадавших в происшествии нет.
Фото: Дондей
