- В поселке Матвеев Курган повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей, - добавил Юрий Слюсарь.

Фото: Дондей

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили 9 октября в РСЧС.В регионе беспилотную опасность объявили днем 9 октября. Спасатели предупредили об опасности примерно в 12:00.Жителям региона посоветовали зайти в помещения, а также держаться подальше от окон.Около 15:00 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила отбой опасности БПЛА.Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что атаку дронов отразили в Матвеево-Курганском районе. Было уничтожено три летательных аппарата.Также в администрации района рассказали, что пострадавших в происшествии нет.