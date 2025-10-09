Новости
В небе Ростовской области отражают воздушную атаку БПЛА

В небе Ростовской области отражают воздушную атаку БПЛА. Об этом сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко.

О беспилотной опасности жителям донского региона сообщили днем 9 октября. Людей попросили покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения.

Работает ПВО.
Фото: Дондей
