Форвард Гавриил Волосков продолжит карьеру в ХК «Ростов»

В рядах хоккейного клуба «Ростов» останется нападающий Гавриил Волосков. Клуб и спортсмен пришли к соглашению о подписании одностороннего контракта, о чём проинформировала пресс-служба «кондоров».

Ранее Волосков уже играл за ростовчан, будучи арендованным из ХК «Сочи». Теперь же 20-летний форвард закрепился в составе донского клуба. В «Ростов» он перешел летом 2025 года.

Гавриил начал свой хоккейный путь в Череповце. В сезоне 2022/2023 он впервые вышел на лед в Молодежной хоккейной лиге в составе «СКА-Карелии» из Кондопоги. Позднее Волосков сменил команду, перебравшись в ступинский «Капитан», являющийся молодежным проектом ХК «Сочи». Оттуда летом 2025 года он и был отправлен в «Ростов».
Фото: ХК Ростов
