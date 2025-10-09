Форвард Гавриил Волосков продолжит карьеру в ХК «Ростов»

Фото: ХК Ростов

В рядах хоккейного клуба «Ростов» останется нападающий Гавриил Волосков. Клуб и спортсмен пришли к соглашению о подписании одностороннего контракта, о чём проинформировала пресс-служба «кондоров».Ранее Волосков уже играл за ростовчан, будучи арендованным из ХК «Сочи». Теперь же 20-летний форвард закрепился в составе донского клуба. В «Ростов» он перешел летом 2025 года.Гавриил начал свой хоккейный путь в Череповце. В сезоне 2022/2023 он впервые вышел на лед в Молодежной хоккейной лиге в составе «СКА-Карелии» из Кондопоги. Позднее Волосков сменил команду, перебравшись в ступинский «Капитан», являющийся молодежным проектом ХК «Сочи». Оттуда летом 2025 года он и был отправлен в «Ростов».