Пробка в десять километров сковала движение под Ростовом
На автомагистрали М-4 «Дон» под Ростовом образовалась значительная пробка, полностью остановившая движение транспорта. Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается с 1 095-го километра и продолжается до населенного пункта Ленинское.
Водители сообщают об имевшем место инциденте на дороге. Вероятнее всего, именно дорожное происшествие и стало причиной возникновения многокилометровой пробки, превышающей десять километров в длину.
Подробности аварии уточняются.