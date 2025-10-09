Фото: ГУ МВД по РО

В Ростовской области нашли сбежавших из детского дома подростков. О местонахождении 15-летнего Степана Низгуренко, 13-летнего Рината Низгуренко и 16-летней Евгении Вариводы не было известно с 6 октября.В тот день они самовольно покинули учреждение в Егорлыкском районе. Когда подростки не вернулись, сотрудники реабилитационного центра забили тревогу. Они обратились в полицию.Спустя три дня стало известно, что детей нашли. Их передали законным представителям. К счастью, жизни и здоровью воспитанников ничего не угрожает.