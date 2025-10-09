Донские энергетики перешли на особый режим работы из-за ливней и шквалистого ветра

Фото: Россети Юг

Вследствие неблагоприятной метеорологической обстановки в донском регионе компании, занимающиеся электроснабжением, переведены в состояние усиленной готовности. Об этом сообщили в компании "Россети Юг".По данным прогноза, 9 октября в дневное время и вплоть до конца суток, а также в течение 10 октября на территории Ростовской области ожидаются сложные погодные явления, включая обильные осадки, грозовые разряды, выпадение града и мощный ветер, с порывами до 20 метров в секунду.Из-за ухудшения погодных условий увеличивается риск возникновения происшествий различного рода. Для быстрого реагирования на вероятные аварийные ситуации на энергетических объектах создано 237 бригад "Ростовэнерго", в их составе - 1 416 опытных сотрудников и 505 единиц специальной техники.Напомним, что во время урагана важно соблюдать меры предосторожности. Пешеходам советуют избегать опор ЛЭП, деревьев и опасных конструкций.