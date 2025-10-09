Медик из Ростовской области предупредила про опасных осенних насекомых

Фото: Нейросеть

Несмотря на похолодание, многие насекомые продолжают свою обычную деятельность, а некоторые сохраняют активность до наступления зимних месяцев. В осенний период насекомые могут представлять большую опасность из-за особенностей их жизненного цикла или благоприятных погодных условий, таких как тепло и дожди. Врач Дарья Мелешко из Ростовской области рассказала о том, какие насекомые наиболее опасны в осенний период.По словам Дарьи Мелешко, укусы насекомых могут быть не только болезненными и вызывать аллергические реакции, но и приводить к серьезным заболеваниям и осложнениям.-В конце сентября еще можно встретить отдельных комаров и других кровососущих насекомых, таких как мошки и мокрецы, - отмечает врач. - Однако для мух-жигалок это время является пиком активности.С наступлением холодов мухи-жигалки инстинктивно ищут укрытие для зимовки. Теплые фасады домов, особенно щели в окнах, под сайдингом и на чердаках, являются идеальным укрытием для них. Они залетают не столько в поисках пищи, сколько в поисках места для укрытия, откуда они выходят на охоту.Врач подчеркивает, что запах животных также привлекает их. Поэтому наличие собаки, кошки или частного хозяйства с птицей или скотом поблизости является сильным магнитом для этих насекомых. Мухи-жигалки чувствуют животных на большом расстоянии.Обычно укус жигалки вызывает лишь раздражение кожи, но они могут переносить туляремию или сибирскую язву.В месте укуса часто появляется покраснение и пузырь, сопровождающиеся зудом или жжением. После укуса пчелы, шершня, мухи или паука в коже остается жало. Укус клеща, напротив, проходит незаметно, так как его слюна обезболивает кожу.- В середине лета им (клещам) становится слишком жарко, поэтому их почти не встретишь, - говорит Дарья Мелешко. - Однако к концу августа у них может начаться новая фаза активности, которая может продлиться и осенью, особенно если погода остается мягкой. Поэтому в первые недели осени рекомендуется соблюдать меры предосторожности от клещей во время прогулок в лесу.Клещи могут передавать такие опасные заболевания, как лихорадка Ку, иксодовый клещевой боррелиоз и КГЛ. Например, в октябре в городе Шахты Ростовской области мужчина заразился болезнью Лайма после укуса клеща.По словам врача, в осенний период для защиты кожи от насекомых необходимо использовать специальные средства и правильно выбирать одежду, особенно во время отдыха на природе.