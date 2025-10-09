Фото: Дондей

В Матвеево-Кургане оперативные службы работают на месте падения беспилотника. Об этом сообщили в районной администрации.Как сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, 9 октября в результате атаки дронов в поселке были повреждены пять автомобилей и жилые дома.Все оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.Местные власти заявили, что ситуация находится под контролем, и принимаются все необходимые меры для безопасности населения и инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал.