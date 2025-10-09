Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Матвеево-Кургане оперативные службы работают на месте падения беспилотника

В Матвеево-Кургане оперативные службы работают на месте падения беспилотника
В Матвеево-Кургане оперативные службы работают на месте падения беспилотника. Об этом сообщили в районной администрации.

Как сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, 9 октября в результате атаки дронов в поселке были повреждены пять автомобилей и жилые дома.

Все оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Местные власти заявили, что ситуация находится под контролем, и принимаются все необходимые меры для безопасности населения и инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.