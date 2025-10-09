Девушку которая устроила пьяное ДТП под Таганрогом, лишили прав
Виновной признали девушку, которая устроила пьяную аварию под Таганрогом. ДТП произошло 27 сентября в селе Николаевка.
В тот вечер девушка на «Мерседесе» двигалась по улице Ленина,158А. Она прибавила скорость, потеряла управление транспортом и протаранила стену дома.
Однако с извинениями девушка не спешила. Владелец дома услышала только упрек. На месте полицейские выяснили, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Ее отправили на медосведетельствование. Оно подтвердило, что девушка пьяна.
Новость быстро облетела местные паблики. Вскоре стало известно, что за рулем сидела дочь известного авторитета из Кущевской Сергея Цапка.
Как сообщили в пресс-службе судов региона, девушку признали виновной и лишили прав на 1 год и 8 месяцев. Также ей придется заплатить штраф на сумму в 45 тысяч рублей.