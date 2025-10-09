Девушку которая устроила пьяное ДТП под Таганрогом, лишили прав

Фото: СоцСети

Виновной признали девушку, которая устроила пьяную аварию под Таганрогом. ДТП произошло 27 сентября в селе Николаевка.В тот вечер девушка на «Мерседесе» двигалась по улице Ленина,158А. Она прибавила скорость, потеряла управление транспортом и протаранила стену дома.Однако с извинениями девушка не спешила. Владелец дома услышала только упрек. На месте полицейские выяснили, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Ее отправили на медосведетельствование. Оно подтвердило, что девушка пьяна.Новость быстро облетела местные паблики. Вскоре стало известно, что за рулем сидела дочь известного авторитета из Кущевской Сергея Цапка.Как сообщили в пресс-службе судов региона, девушку признали виновной и лишили прав на 1 год и 8 месяцев. Также ей придется заплатить штраф на сумму в 45 тысяч рублей.