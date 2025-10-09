— Это очень важное событие в моей жизни. Я неимоверно счастлива тому, что мне оказали такое доверие, поверили в меня и выбрали председателем комиссии спортсменов, — рассказала Владлена Бобровникова ГК «Ростов-Дон».

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Экс-гандболистка «Ростов-Дона» избрана главой Комиссии спортсменов ОКР. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев 8 октября.Кандидатура Владлены Бобровниковой получила единогласную поддержку коллег. Также ее заместителем стал Артур Далалоян, который является олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике.Комиссия спортсменов ОКР представляет интересы действующих и завершивших карьеру атлетов. Ее участники формируют предложения по развитию олимпийского движения, поддержке спортсменов, а также совершенствованию условий подготовки сборных команд.Владлена Бобровникова родилась и выросла в Краснодаре. Свою спортивную деятельность она начала в ГК «Кубань» в 2004 году. Через пять лет спортсменка подписала контракт с сербской «Кикиндой», а еще через год с итальянскими «Сассари» и «Лидеркупом».В ГК «Ростов-Дон» девушка перешла еще в 2012 году. К несчастью, в апреле 2023 года у нее диагностировали рак. Врачи нашли у Владлены лимфому Ходжкина - это опухолевое заболевание лимфатической системы. Вскоре 30 мая гандболистка заявила о завершении карьеры.Владлена является Олимпийской чемпионкой в Рио и серебряным призером Токио по гандболу.