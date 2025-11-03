Новости
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 43-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 43-летнего Максима Блохина, чье местонахождение остается неустановленным с 17 октября.

Известно, что пропавший проживает в Таганроге. В середине октября Максим ушел из дома, и с тех пор о нем нет никаких известий. Обеспокоенные родственники обратились к правоохранителям после того, как Блохин перестал отвечать на звонки.

Приметы Максима: рост - 168 см, среднее телосложение, лысый, глаза зеленого цвета.

В день исчезновения на нем были темно-зеленая куртка, темно-коричневая кофта, спортивные брюки и белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении человека, изображенного на фотографии, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: соцсети
