В Ростовской области в ДТП пострадал 17-летний водитель питбайка
В Новочеркасске Ростовской области ДТП с участием питбайка и легкового автомобиля привело к травмам водителя мототехники. Инцидент произошёл сегодня, 2 ноября, в Платовском переулке.

Согласно предварительной информации, молодой человек, управлявший питбайком, потерял контроль над транспортным средством. Возле дома №131а он выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем "Киа Рио".

Как уточнили в региональной госавтоинспекции, пострадавшему потребовалась помощь медиков, и он был доставлен в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
