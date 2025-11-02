В Ростовской области в ДТП пострадал 17-летний водитель питбайка

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске Ростовской области ДТП с участием питбайка и легкового автомобиля привело к травмам водителя мототехники. Инцидент произошёл сегодня, 2 ноября, в Платовском переулке.Согласно предварительной информации, молодой человек, управлявший питбайком, потерял контроль над транспортным средством. Возле дома №131а он выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем "Киа Рио".Как уточнили в региональной госавтоинспекции, пострадавшему потребовалась помощь медиков, и он был доставлен в больницу.