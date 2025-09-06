Фото: ЛизаАлерт

Без вести пропавшего 42-летнего мужчину разыскивают в Ростове. Около двух недель нет никаких известий о Романе Скачкове.Роман покинул свой дом 23 августа, и его текущее местонахождение остается неизвестным. Обеспокоенные родственники начали волноваться, когда мужчина прекратил отвечать на звонки, и предприняли самостоятельные попытки его найти.После того как эти усилия не увенчались успехом, семья обратилась за помощью в правоохранительные органы. К поискам позднее присоединились добровольцы.Рост Романа – 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-седые волосы и серые глаза.Всех, кто обладает информацией о местонахождении Романа, просят сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или позвонить по номеру: 112.