Фото: Соцсети

К поискам пропавшего подростка в Ростове подключились волонтеры. С 30 октября неизвестно местонахождение Ивана Улусьяна.В тот день подросток ушел из дома в неизвестном направлении. Родители обратились в полицию, когда Иван перестал выходить на связь.Позже подключились добровольцы. Кроме того, на помощь позвали автомобилистов. Нужны записи с видеорегистраторов.Просьба для всех водителей, кто проезжал 30 октября по Западному мосту, просмотреть записи с видеорегистраторов или предоставить файлы для просмотра добровольцам.Если ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшего, сообщите информацию на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный): 8 (800) 700-54-52.