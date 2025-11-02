К поискам пропавшего подростка в Ростове подключились волонтеры
К поискам пропавшего подростка в Ростове подключились волонтеры. С 30 октября неизвестно местонахождение Ивана Улусьяна.
В тот день подросток ушел из дома в неизвестном направлении. Родители обратились в полицию, когда Иван перестал выходить на связь.
Позже подключились добровольцы. Кроме того, на помощь позвали автомобилистов. Нужны записи с видеорегистраторов.
Просьба для всех водителей, кто проезжал 30 октября по Западному мосту, просмотреть записи с видеорегистраторов или предоставить файлы для просмотра добровольцам.
Если ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшего, сообщите информацию на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный): 8 (800) 700-54-52.