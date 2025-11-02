Фото: соцсети

В Ростове из огромной ямы из-за коммунальной аварии вытащили иномарку. Кадрами операции спасения легкового авто поделились очевидцы в социальных сетях.Инцидент произошел утром 2 ноября. На улице Вересаева 102 из-за порыва образовалась огромная яма, в которую угодила припаркованная легковушка. Кроме того, водой затопило всю проезжую часть.Спустя несколько часов на место прибыли коммунальные службы. С помощью подъемного крана авто все же удалось вытащить.Как сообщил глава Пролетарского района Зураб Киладзе, порыв устранили. Позже специалисты начали работы по по уборке наносного грунта с проезжей.В каком состоянии авто, и получит ли владелец компенсацию пока неизвестно.