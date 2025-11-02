В Ростове-на-Дону подготовка к новогодним праздникам началась уже в ноябре
В Ростове-на-Дону подготовка к новогодним праздникам началась уже в ноябре: главные улицы города постепенно преображаются. Фотографии украшений, сделанные читателями DonDay, были опубликованы 2 ноября.
На Большой Садовой улице, возле дома номер 50, деревья теперь украшают яркие гирлянды, создавая праздничное настроение. Предполагается, что инициаторами выступили владельцы близлежащих магазинов и ресторанов.
Официальные лица городской администрации сообщают, что полное завершение работ по новогоднему оформлению запланировано до 10 декабря.