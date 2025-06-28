В Ростове-на-Дону семья ищет пропавшего без вести 49-летнего мужчину

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В Ростове-на-Дону семья ищет пропавшего без вести 49-летнего Владимира Касторского, который покинул свой дом 9 июня, и с тех пор его местонахождение неизвестно.После ухода мужчина перестал отвечать на телефонные звонки и поддерживать связь с семьей. Обеспокоенные родственники заявили о его исчезновении в правоохранительные органы. Впоследствии к поисковым мероприятиям присоединились добровольцы.Приметы пропавшего: рост - около 186 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, цвет глаз – карий.В день, когда его видели в последний раз, на мужчине были надеты спортивная куртка красного цвета, футболка бежевого цвета, шорты синего цвета и кроссовки также синего цвета.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.