В Ростовской области после атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС в двух районах

После атаки БПЛА в Ростовской области в двух муниципалитетах ввели локальный режим ЧС. Границы режима определены в соответствии с нанесенным ущербом в Мясниковском районе и городе Ростове-на-Дону.

Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что режим был введен в Первомайском районе, где были зафиксированы повреждения на земле. В настоящее время организован обход территории, чтобы зафиксировать полученный ущерб.

Ввели режим и в хуторе Ленинаване, где произошел взрыв опасного предмета, связанный с падением БПЛА, сообщил глава района Андрей Торпуджиян. Там же пострадали два человека. Им оказана необходимая медпомощь.

Всего в минувшую ночь ПВО сбила над регионом 9 БПЛА.
Фото: DonDay
