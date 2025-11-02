В Ростовской области после атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС в двух районах

Фото: DonDay

После атаки БПЛА в Ростовской области в двух муниципалитетах ввели локальный режим ЧС. Границы режима определены в соответствии с нанесенным ущербом в Мясниковском районе и городе Ростове-на-Дону.Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что режим был введен в Первомайском районе, где были зафиксированы повреждения на земле. В настоящее время организован обход территории, чтобы зафиксировать полученный ущерб.Ввели режим и в хуторе Ленинаване, где произошел взрыв опасного предмета, связанный с падением БПЛА, сообщил глава района Андрей Торпуджиян. Там же пострадали два человека. Им оказана необходимая медпомощь.Всего в минувшую ночь ПВО сбила над регионом 9 БПЛА.