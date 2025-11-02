Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области уничтожили два беспилотника ночью 2 ноября

В Ростовской области уничтожили два беспилотника ночью 2 ноября
В Ростовской области уничтожили 2 БПЛА. Об этом информирует Минобороны.

По данным ведомства, 2 ноября дроны были зафиксированы в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО.

Ранее в регионе была объявлена опасность беспилотников.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.