В Ростове водитель на "Акценте" сбила 49-летнюю женщину

В Ростове водитель на "Акценте" сбила 49-летнюю женщину
В Ростове водитель на "Акценте" сбила 49-летнюю женщину, в результате чего у пострадавшей выбито шесть зубов и сотрясение мозга. Инцидент произошел 2 ноября на улице Белоусова.

Согласно информации, предоставленной DonDay, ростовчанка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда горел разрешающий сигнал светофора. В тот же момент на дороге возник автомобиль. После чего легковушка сбила ростовчанку.

Местные жители произошедшего вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

У пострадавшей диагностированы сотрясение головного мозга, травма шейного отдела позвоночника и перелом шести верхних зубов, - сообщает источник. Женщина доставлена в больницу для дальнейшего лечения.
Фото: DonDay
