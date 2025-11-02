Фото: DonDay

Ростовская область стала привлекательней для туристов в этом году. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на статистику платформы «Авито Путешествия».По данным платформы, на конец октября в донском регионе на ноябрьские праздники с 2 по 4 ноября, пользователи забронировали на 29% больше посуточных квартир и загородных домов, чем в 2024 году.Приезжие активнее всего арендуют однокомнатные квартиры: 35% - доля от всего объема бронирований, двухкомнатные квартиры - 30%, а также студии - 30%, аренда загородных объектов - 91%.По статистике, туристы снимают жилье на двое суток, причем в квартирах планируют размещаться по три человека, а в загородных домах – по пять.