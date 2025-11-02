Ростовчанам, чье имущество пострадало после атаки БПЛА, будет выплачена матпомощь

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону жителям, чья собственность была повреждена в результате атаки беспилотного летательного аппарата, будет оказана финансовая поддержка. Об этом проинформировал глава города Александр Скрябин.ЧП случилось в ночь на 2 ноября в Первомайском районе. По информации губернатора области, Юрия Слюсаря, в результате удара дрона взрывной волной были разбиты окна в дошкольном учреждении № 276. Помимо этого, зафиксированы повреждения металлического ангара. Вблизи от места происшествия произошло возгорание сухой растительности. Пожар был ликвидирован на участке площадью 100 квадратных метров.Как заявил Александр Скрябин, на пострадавшей территории введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время проводится обследование, эксперты оценивают нанесенный ущерб.Все владельцы поврежденного имущества получат причитающиеся компенсации.-Для приема заявлений от горожан, чьи дома пострадали, и оформления выплат организован оперативный штаб на базе Центра развития творчества детей и юношества, расположенного по адресу: ул. Туполева, 8/2, кабинет № 1,- отметил глава города.