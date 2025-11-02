В Новошахтинске мужчина уснул с сигаретой и погиб, задохнувшись едким дымом
В Новошахтинске мужчина уснул с сигаретой и погиб, задохнувшись едким дымом. Происшествие случилось на улице Эстонской 2 ноября.
Поздно ночью загорелся частный дом. В нем находились 52-летний мужчина и его мать. Женщине удалось покинуть помещения, когда едкий дым заполонил комнату. Она вызвала пожарных.
Специалистам не удалось спасти мужчину.
Как добавили в региональном ГУ МЧС, возгорание ликвидировали на площади 40 квадратных метров.