В Новошахтинске мужчина уснул с сигаретой и погиб, задохнувшись едким дымом

В Новошахтинске мужчина уснул с сигаретой и погиб, задохнувшись едким дымом. Происшествие случилось на улице Эстонской 2 ноября.

Поздно ночью загорелся частный дом. В нем находились 52-летний мужчина и его мать. Женщине удалось покинуть помещения, когда едкий дым заполонил комнату. Она вызвала пожарных.

Специалистам не удалось спасти мужчину.

Как добавили в региональном ГУ МЧС, возгорание ликвидировали на площади 40 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
