Над Ростовской областью сбили 9 БПЛА минувшей ночью, по данным Минобороны РФ.

Как отмечает ведомство, всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки. В результате пострадали два человека в Мясниковском районе. Сгорел легковой автомобиль.

В Ростове в дошкольном учреждении выбило стекла. Произошел ландшафтный пожар. Его оперативно потушили.

Всего атаке подверглись пять муниципалитетов в области.
Фото: DonDay
