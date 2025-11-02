Над Ростовской областью сбили 9 БПЛА минувшей ночью
Над Ростовской областью сбили 9 БПЛА минувшей ночью, по данным Минобороны РФ.
Как отмечает ведомство, всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки. В результате пострадали два человека в Мясниковском районе. Сгорел легковой автомобиль.
В Ростове в дошкольном учреждении выбило стекла. Произошел ландшафтный пожар. Его оперативно потушили.
Всего атаке подверглись пять муниципалитетов в области.