В Аксае мужчина попал под товарный поезд

Несчастный случай произошел в городе Аксай, Ростовской области: товарный поезд совершил наезд на человека. Инцидент произошел, 2 ноября на улице Набережная, дом 1Б.

По предварительным данным, вблизи станции "Стекольный завод" местный житель переходил через рельсы, когда появился двигающийся локомотив. Экстренное торможение, предпринятое машинистом, не позволило избежать столкновения, и мужчина оказался под колесами.

В настоящее время, как сообщили в МБУ АР УПЧС, информация о состоянии здоровья пострадавшего и обстоятельствах случившегося уточняется.
Фото: DonDay
