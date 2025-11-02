В Аксае мужчина попал под товарный поезд
Несчастный случай произошел в городе Аксай, Ростовской области: товарный поезд совершил наезд на человека. Инцидент произошел, 2 ноября на улице Набережная, дом 1Б.
По предварительным данным, вблизи станции "Стекольный завод" местный житель переходил через рельсы, когда появился двигающийся локомотив. Экстренное торможение, предпринятое машинистом, не позволило избежать столкновения, и мужчина оказался под колесами.
В настоящее время, как сообщили в МБУ АР УПЧС, информация о состоянии здоровья пострадавшего и обстоятельствах случившегося уточняется.