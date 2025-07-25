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В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
В Ростовской области действие штормового предупреждения в связи с высокой вероятностью пожаров продлено до 26 июля, о чем проинформировали в областном управлении МЧС.

Согласно информации, предоставленной ведомством, в некоторых юго-восточных территориях (Заветинский, Ремонтненский районы), а также в Приазовье (Неклиновский и южная часть Азовского района) прогнозируется чрезвычайный, 5 класс пожароопасности.

Специалисты спасательных служб настоятельно советуют отказаться от разжигания костров и строго придерживаться правил пожарной безопасности.
Фото: ГУ МЧС РО
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