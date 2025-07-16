Штормовое из-за высокой пожароопасности объявили в 23 районах Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В связи с крайне высоким риском возникновения пожаров, в 23 муниципальных образованиях Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом поступила из регионального управления МЧС.Следует подчеркнуть, что высокий, четвертого класса, уровень пожарной опасности сохраняется в Белокалитвинском, Волгодонском и ряде других районов, а также в южной части Азовского района.По информации, предоставленной Росгидрометом, до конца дня 16 июля и в течение 17 июля в Ростовской области прогнозируется чрезвычайная, пятого класса, пожарная опасность. Предупреждение о шторме действует в 23 муниципалитетах области, включая северо-западные (Верхнедонской, Шолоховский и другие районы), северо-восточные (Милютинский, Обливский и другие), центральные (Семикаракорский, Багаевский и другие), южные (Кагальницкий, Зерноградский и другие), юго-восточные (Заветинский, Ремонтненский районы), а также Приазовье (Октябрьский, Родионово-Несветайский и другие районы, а также северная часть Азовского района) и город Ростов-на-Дону.