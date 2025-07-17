На Дону в очередной раз продлили штормовое из-за чрезвычайной пожароопасности

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с крайне высокой вероятностью возникновения пожаров. Информацию предоставили в областном управлении МЧС.По информации Росгидромета, 17 и 18 июля в регионе ожидается максимальный, пятый класс пожарной опасности. В связи с этим, почти в 30 муниципальных образованиях области продлено действие штормового предупреждения. Критическая пожарная ситуация прогнозируется в ряде районов, включая Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский, Каменский, Красносулинский, Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский, Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский, Заветинский, Ремонтненский, а также в Приазовье - Октябрьском, Родионово-Несветайском, Аксайском, Мясниковском районах и северной части Азовского района, и в городе Ростов-на-Дону.Следует обратить внимание, что высокий, четвертый класс пожарной опасности, по-прежнему актуален в отдельных центральных районах (Волгодонской, Цимлянский) и в Приазовье (Неклиновский район, южная часть Азовского района).Напомним, что в Ростовской области действует особый противопожарный режим. С начала 2025 года в регионе произошло около 400 загораний сухостоя.В 9 из 10 случаев причиной пожара становится человеческий фактор.