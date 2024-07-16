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В Ростовской области под суд пойдут два брата за убийство знакомого. Трагедия произошла 3 июля 2023 года в Морозовске.По версии следствия, в тот день в гараже на улице Ленина трое мужчин выпивали. Между ними и их знакомым произошла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта братья поочередно избили мужчину и нанесли ему удар монтировкой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.Братьев задержали, им предъявлено обвинение по статье «Убийство».В прокуратуре Ростовской области сообщили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.