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В Ростовской области под суд пойдут два брата за убийство знакомого

В Ростовской области под суд пойдут два брата за убийство знакомого
В Ростовской области под суд пойдут два брата за убийство знакомого. Трагедия произошла 3 июля 2023 года в Морозовске.

По версии следствия, в тот день в гараже на улице Ленина трое мужчин выпивали. Между ними и их знакомым произошла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта братья поочередно избили мужчину и нанесли ему удар монтировкой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Братьев задержали, им предъявлено обвинение по статье «Убийство».

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Ростов ру
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