В Ростовской области мужчину будут судить за покушение на убийство

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В Ростовской области перед судом предстанет мужчина за покушение на убийство. Жуткая трагедия произошла в поселке Саркел Цимлянского района.По версии следствия, в мае 2023 года мужчина выпивал со своим 58-летним знакомым в доме на улице Ленина. В ходе беседы между ними возникла ссора. Мужчина схватил нож и набросился на неприятеля. Он нанес ему удар по туловищу, а затем бил газовым ключом по голове. К счастью, в этот момент в комнату зашла жена пострадавшего, она вызвала супругу скорую помощь. Медики доставили его в больницу.Правоохранители задержали злоумышленника. Он предстанет перед судом за покушение на убийство.- Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СУ СК по Ростовской области.