Трое мужчин в Ростовской области пойдут под суд за похищение и убийство знакомого

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В Ростовской области трое мужчин стали фигурантами уголовного дела за похищение и убийство мужчины. Об этом сообщает региональная прокуратура.Исходя из версии следствия, в декабре прошлого года подсудимые приехали в поселок Кленовый Зерноградского района домой к своему знакомому. Целью визита стало «решение вопросов». Разговор ни к чему не привел, и незваные гости перешли в наступление.Втроем они быстро «скрутили» хозяина, избили, и пока он находился без сознания, вывезли за пределы поселка. На месте они окончательно расправились с жертвой, забив знакомого до смерти.После этого подозреваемых задержали. На время следствия их заключили под стражу. Каждому из них грозит до 12 лет лишения свободы по одной статье, а максимальным наказанием по другой является лишение свободы на срок до 20 лет.