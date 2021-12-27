Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Трое мужчин в Ростовской области пойдут под суд за похищение и убийство знакомого

Трое мужчин в Ростовской области пойдут под суд за похищение и убийство знакомого

В Ростовской области трое мужчин стали фигурантами уголовного дела за похищение и убийство мужчины. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Исходя из версии следствия, в декабре прошлого года подсудимые приехали в поселок Кленовый Зерноградского района домой к своему знакомому. Целью визита стало «решение вопросов». Разговор ни к чему не привел, и незваные гости перешли в наступление.

Втроем они быстро «скрутили» хозяина, избили, и пока он находился без сознания, вывезли за пределы поселка. На месте они окончательно расправились с жертвой, забив знакомого до смерти.

После этого подозреваемых задержали. На время следствия их заключили под стражу. Каждому из них грозит до 12 лет лишения свободы по одной статье, а максимальным наказанием по другой является лишение свободы на срок до 20 лет.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.