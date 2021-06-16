В Ростовской области 27-летний парень до смерти избил собутыльника

В Белокалитвинском районе Ростовской области парень до смерти избил 37-летнего знакомого. Трагедия случилась в поселке Коксовом 16 июня.По версии следствия, 27-летний местный житель со своим знакомым отдыхал у одного из домов. Приятели распивали спиртное и общались. В какой-то момент между ними произошла ссора. Они стали кричать друг на друга. Когда алкоголь ударил в голову, парень набросился с кулаками на 37-летнего мужчину.Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, но не смогли его спасти. Мужчина скончался в больнице.Парня тут же задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Дончанину грозит до 15 лет лишения свободы.