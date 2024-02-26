В Сальске мужчина зарезал собутыльника во время ссоры

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В Ростовской области 63-летнего мужчину подозревают в убийстве собутыльника. Трагедия произошла 23 февраля в городе Сальске.В тот день мужчина вместе со своим 56-летним приятелем выпивал дома. Однако День защитника Отечества для одного из товарищей закончился трагедией. Во время беседы между ними завязалась ссора. По версии следствия, подозреваемый схватил нож и набросился на знакомого. Он ударил его в шею и туловище. От полученных ранений тот скончался на месте.На месте полицейские задержали мужчину.- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.