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В Ростовской области отказались помиловать еще 10 осужденных

В Ростовской области отказались помиловать еще 10 осужденных
В Ростовской области комиссия по помилованию снова отказала всем осужденным. В начале 2022 года ходатайства подали десять заключенных.

В числе тех, кто пытался освободиться досрочно, - женщина-рецидивистка. Она неоднократно была осуждена за оборот наркотиков. Еще девять человек, попытавших счастья, - мужчины, совершившие особо тяжкие преступления. В частности, убийства, нанесение вреда здоровью, хищение и незаконный оборот наркотиков. Они отбывали наказание сроком от 5 до 17 лет.

В прошлом году ходатайства подавали 106 заключенных. Однако всем им так же отказали в помиловании. Комиссия выносит положительный вердикт крайне редко. Например, за 20 лет работы досрочно освободились только 13 осужденных из 2,3 тысячи. Они составляют всего 0,5%.
Фото: РИА Новости.
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