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В Ростовской области убийцы и насильники пытаются выйти на свободу раньше срока

В Ростовской области убийцы и насильники пытаются выйти на свободу раньше срока
Комиссия по вопросам помилования Ростовской области в 2019 году рекомендовала удовлетворить ходатайства четырёх заключенных о пересмотре срока наказания. Информация опубликована на сайте правительства Ростовской области.

Всего в прошедшем году комиссия рассмотрела 150 обращений осуждённых. Среди них были лица, отбывающие наказание за убийства, изнасилования и другие преступления против личности. Так, 54 человека были осуждены за особо тяжкие преступления, 58 – за тяжкие, 25 – за преступления средней тяжести и 13 – за преступления небольшой тяжести.

Основная масса ходатайств поступила от отбывающих наказание за наркотики – 63.

18 заключённых, обратившихся в комиссию, совершали убийство или покушались на жизнь человека. Кроме того, об освобождении попросили шесть насильников, в том числе четыре педофила.

Больше половины обратившихся ранее были судимы. О помиловании попросили 86 рецидивистов. Среди них был заключённый, отбывавший наказание в 14-й раз.

Кандидатуры тех четырёх заключённых, которых рекомендовала к помилованию комиссия, утвердил губернатор. Теперь их судьбу будет решать президент страны.

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