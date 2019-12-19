В Ростовской области решили помиловать четырех заключенных



На Дону решили помиловать четырех заключенных. Решение вынесла комиссия по вопросам помилования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.



Сообщается, что в 2019 году в комиссию с ходатайствами о помиловании обратились 150 человек. Личности всех этих осужденных тщательно изучали. Члены комиссии обращали внимание на обстановку, которая окружала заключенных, степень тяжести совершенного ими преступления.

В результате в 146 случаях обратившимся отказали. Четырех человек освободили от отбывания наказания. Соответствующее решение было одобрено губернатором и направлено президенту.



Напомним, в прошлом году из 128 ходатайств на помилование комиссия не удовлетворила ни одно.