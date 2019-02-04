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В 2018 году в Ростовской области не помиловали ни одного осуждённого

В 2018 году в Ростовской области не помиловали ни одного осуждённого
Комиссия по вопросам помилования в Ростовской области не одобрила ни одного ходатайства в 2018 году. Такая информация появилась 5 февраля на сайте Правительства.

За указанный период комиссия провела 12 заседания и рассмотрела 129 ходатайств осуждённых. Просьбы о помиловании направили 59 человек, свершивших особо тяжкие преступления, 53 — тяжкие, 14 — преступления средней тяжести и трое — небольшой тяжести. Из обратившихся за убийство срок отбывают 13 человек.

Многие из них преступили закон после условно-досрочного освобождения или находясь на испытательном сроке.

Рассматривая ходатайства, комиссия опрашивала администрацию исправительных колоний, родственников и друзей осуждённых, бывших коллег, а также потерпевших.

После необходимой проверки все ходатайства были отклонены.

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