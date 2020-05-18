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В Ростовской области от коронавируса умерли 33 человека

В Ростовской области от коронавируса умерли 33 человека
В Ростовской области увеличилось количество жертв новой коронавирусной инфекции. Общее количество официально подтверждённых летальных исходов — 33. Такие данные на 20 мая сообщили в правительстве региона.

За последние сутки факт смерти от COVID-19 подтвердили у 73-летнего жителя Аксайского района и 68-летней ростовчанки. Оба страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Отметим, что практически все жертвы вируса имели сопутствующие заболевания, из-за чего их организм не смог справиться с новой инфекцией. Большая часть умерших — люди среднего и пожилого возраста.

В общей сложности на Дону выявлено 2 784 случаев заболевания.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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